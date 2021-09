Vereadores de Manhuaçu participam do Primeiro Congresso do Orçamento Participativo Digital

O Presidente da Câmara de Manhuaçu, Cleber Benfica; o Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, vereador Allan do Alaor e os vereadores Juninho Enfermeiro, Antônio da Margarida, Rose Mary, Marilei do Carmo, Kelson Santos, Eleonora Maira, Jânio Garcia, Administrador Rodrigo e Gilmar Cuca participaram do Primeiro Congresso do Orçamento Participativo Digital, que aconteceu durante a tarde deste sábado, 18/09, no anfiteatro da Câmara Municipal.

Após a composição da mesa e abertura feita pela Prefeita Imaculada, o Presidente Cleber destacou a importância do evento. “Este momento é histórico para Manhuaçu, pois é um movimento participativo com mais de 65 comunidades sendo ouvidas. Foram longas 28 audiências públicas online devido à Pandemia da Covid-19. Agradeço a todos os líderes comunitários, população e vereadores que também participaram de todos esses encontros online. Todos que estão aqui, estão esperançosos para que cheguem os benefícios para as comunidades e vamos fazer o possível para melhorar a qualidade de vida de cada um”, salientou.

Para o Presidente da Comissão de Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, vereador Allan do Alaor, o momento é histórico na política de Manhuaçu. “Há alguns meses, ouvi pessoas dizendo que isso aqui era impossível, e hoje estamos fazendo história, pois está acontecendo o envolvimento de todas as comunidades rurais e urbanas. Como Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas tenho muito orgulho de ter participado das 26 das 28 reuniões online e ouvi atentamente as demandas e propostas enviadas à Prefeitura. Parabenizo o Secretário de Planejamento, Roberto Fully e a Prefeita Imaculada por esta iniciativa e a todos os líderes de comunidade que participaram”, ressaltou Allan.

O Orçamento Participativo tem como objetivo dar a oportunidade à população de apresentar suas demandas, elencar suas prioridades de acordo com a realidade de cada comunidade.

Assessoria de Comunicação da Câmara de Manhuaçu