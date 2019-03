Vigilância Sanitária inutiliza produtos apreendidos em Manhuaçu

A Secretaria de Saúde, através de uma equipe da Vigilância Sanitária (VISA), realizou, na manhã da quinta-feira (14/03), a inutilização de produtos apreendidos durante inspeção em estabelecimentos comerciais de Manhuaçu há alguns meses.

Fiscais detectaram a situação irregular das mercadorias com data de validade vencida e sem procedência. Antes de serem apreendidos, os produtos estavam disponíveis ao consumidor nas prateleiras para serem comercializados, colocando em risco a saúde dos possíveis consumidores.

Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária, Ana Paula Amaral Costa Teixeira, o trabalho realizado é o resultado desenvolvido pela equipe da VISA junto aos comerciantes e empresários, que estão entendendo e sendo mais atenciosos. “O trabalho é feito diariamente no comércio local. Esse tempo sem realizar a inutilização de produtos alimentícios demonstra a maturidade, a consciência de todos e a ação da fiscalização”, enfatiza Ana Paula.

No total, foi inutilizada uma tonelada de alimentos, principalmente produtos de origem animal sem registro e outros produtos com o prazo de validade vencido. “O foco é atender a demanda e evitar que comerciantes coloquem em risco a vida do consumidor, deixando nas prateleiras produtos nocivos à saúde humana”, destaca Ana Paula Amaral.

Os alimentos foram inutilizados com um trator, passando por cima de todos os produtos. Em seguida, foram enterrados, sem chance de serem saqueados e carregados por pessoas, que frequentam o local.

A última inutilização aconteceu em agosto do ano passado pela Vigilância Sanitária.

Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu / Com informações Ascom SMS