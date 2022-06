5 Procedimentos mais eficazes para combater a gordura localizada

Para queimar gordura não há segredo, o processo tende a ser muito gradativo, demorado e trabalhoso. Sendo necessário atividades físicas aeróbicas como corridas de intensidade, longas caminhadas, esteira e bicicleta. Além do principal uma alimentação extremamente regrada sendo calculado minuciosamente cada caloria ingerida por dia. Evitando sempre os alimentos industrializados que possuem em sua composição grandes quantidades de gorduras, sódio e carboidratos.

Por mais que este seja o caminho mais correto a se prosseguir para eliminar as gorduras, existem também alguns meios e artifícios que vão te auxiliar muito no processo de perda de gordura indesejada.

Estes procedimentos auxiliam muito a queima em zonas que o processo “natural” demora mais de quebrar as moléculas, como, por exemplo: culotes, braços, papada, coxas, flancos e abdômen. Essas zonas são muito críticas, pois tendem a demorar mais para ter resultado convincente, o que pode abalar muito a auto-estima durante o processo.

Se você sabe como é tenso você se dedicar dia após dia e não conseguir o resultado desejado, e quando acontece é muito demorado e deixa algumas zonas sem queimar a gordura, você veio ao lugar certo, pois neste artigo contém os melhores procedimentos que vai queimar a gordura localizada de maneira rápida.

Lipocavitação

Muito utilizado para quebrar as gorduras localizadas nas costas, flancos, barriga e culotes, consiste basicamente na aplicação de um gel na zona que deseja quebrar as moléculas de gordura.

Após aplicar o produto ele vai ser espalhado por um aparelho que emite ondas do tipo ultrassom.

Essas ondas são muito potentes, não podem ser captadas pelo ouvido humano, está muito acima da capacidade sonora, mas ao entrar na sua pele, age diretamente nas células de gordura, promovendo a sua quebra imediatamente.

O número de sessões necessárias para eliminar 100 % da gordura, vai variar da zona em que está trabalhando. O sucesso total do procedimento está diretamente ligado à prática constante de exercícios e atividades aeróbicas.

Endermoterapia

Popularmente conhecido como endermologia, é um método muito eficaz, principalmente, pois age de maneira mais rápida, queimando a gordura localizada nas costas, flancos, culotes e coxas, ou seja, as zonas que há um maior apelo estético. Todo esse processo ainda tem efeitos colaterais que geram mais benefícios, tonifica a pele, trata a celulite, melhora a silhueta e define.

Ou seja, com poucas sessões você já vai poder utilizar maiô com bojo sem o menor medo, e ao fim do tratamento, você estará pronta para vestir o bikini que sempre sonhou.

Neste método de quebra das moléculas, é utilizado um equipamento que tem a função de sugar a sua pele. Ao realizar este procedimento, você vai estar tendo a sua pele descolada da camada de gordura, gerando assim uma maior circulação sanguínea na zona afetada.

Com o crescimento da circulação vai acelerar a queima e eliminar a retenção de líquidos indesejada.

Criolipólise

O procedimento da criolipólise possui sua base em diminuir a temperatura da zona afetada a níveis tão baixos que farão com que as moléculas de gordura sejam quebradas.

Essa queima de gordura tão localizada e precisa é possível, pois, há um equipamento especializado em focar a diminuição de temperatura em somente um local.

Este método vai agir em um só lugar diminuindo a temperatura a níveis de – 10 graus, por cerca de uma hora.

Como consequência da queda brusca na temperatura, as moléculas de gordura vão ser quebradas.

Um tratamento muito eficaz na queima de gordura localizada, porém, para obter o resultado total, após cada sessão é necessário que o paciente também faça uma drenagem linfática, deste modo o corpo vai ter melhor meios de eliminar as moléculas de gorduras que foram destruídas no processo.

Carboxiterapia

Um procedimento estético pouco agressivo que é perfeito para a queima de gorduras nas áreas de barriga, abdômen, costas e braços.

Consiste na aplicação de gás carbônico medicinal no tecido da zona que deseja perder a gordura.

Este processo é muito menos agressivo, pois, a aplicação vai estimular a saída natural das moléculas de gordura. Ao aplicar o gás, o corpo humano vai necessitar de fontes de energia, em outras palavras, o corpo vai queimar a gordura para receber energia, por isso é menos agressivo com a saúde.

Este processo deixa a pele mais saudável, além de gerar o emagrecimento concentrado.

Eletrolipólise

Um método muito utilizado fora do país, que promove a quebra das moléculas indesejadas, por meio da lipólise concentrada na região afetada.

Ou seja, é um aparelho que é ligado a agulhas muito finas como as de acupuntura, estes itens serão aplicados na zona afetada em uma distância de 5 cm uma das outras e serão ligados a uma corrente elétrica de baixa frequência.

Com essa pequena corrente elétrica muito concentrada, vai em pouco tempo ocasionar uma melhora na circulação sanguínea reduzindo a concentração das células de gordura e quebrando-as individualmente.

Os resultados deste método tendem a levar mais de 10 sessões para aparecer, mas os ganhos são consideráveis, com a diminuição da oleosidade e põe fim até mesmo nas celulites.