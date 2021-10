As políticas, a pandemia e os eleitores

Porque as prefeituras não divulgam quanto receberam do Governo Federal para o covid-19

Por Devair G. Oliveira

A pandemia, Lockdown e fica em casa e a economia a gente ver depois, “Lockdown” é uma expressão em inglês que, na tradução literal, significa confinamento ou fechamento total. Ela foi e ainda é usada em alguns lugares frequentemente desde o agravamento da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Embora não tenha uma definição única, o “lockdown” é, na prática, a medida mais radical imposta por governos para que haja distanciamento social – uma espécie de bloqueio total em que as pessoas devem, de modo geral, ficar em casa.

Cada estado, região ou cidade definiram de que forma este fechamento foi feito e quais são os serviços considerados essenciais, que continuaram funcionando.

Hoje com as redes sociais todos sabem a farra que fizeram alguns governadores e prefeitos com o dinheiro que veio para tratar a covid-19, mas em muitos casos foram desviados. E aí na tua cidade o dinheiro foi bem gasto? Pergunte ao seu vereador que é o fiscal do povo quanto foi de dinheiro que o presidente mandou para sua cidade, com certeza essa discussão passou pela câmara, se ele não souber te responder, é provável que ele não saiba ou foi omisso.

Aqui em Manhuaçu ninguém também sabe, embora o assunto discutido na câmara, mas ficou só na discussão ninguém sabe onde gastaram tanto dinheiro e nem foi divulgado quanto Manhuaçu recebeu, mas ao povo se você perguntar vai entender que muitos chegaram com sintomas e constataram covid-19 mandaram para casa com um envelope de paracetamol… é triste a realidade, até a atual prefeita antes da posse brigou por um paciente que precisava de internação no César Leite e por duas vezes o pedido foi negado, não sei o prosseguimento, mas é o que ouvi da prefeita Maria Imaculada em desabafo em uma entrevista, acho que foi por isso que ao tomar posse a primeira coisa foi retirar do controle do César Leite o problema do covid-19, e também Manhuaçu passou a ter um tratamento precoce e isso fez diminuir os casos no município.

Nas próximas eleições os políticos terão grande surpresas, muitos deputados não irão conseguir suas reeleições, principalmente deputados militares que votaram contra as medidas do governo, hoje aquilo que era tabu, toda criança já sabe que o sistema trabalha dia e noite com o único objetivo voltar ao poder e continuar aquilo que todo brasileiro sabe que é a roubalheira, veja que o presidente só com o dinheiro que deixou de gastar na Globo está asfaltando estrada, construindo casas populares e melhorando os atendimentos médicos, e com isso o povo está mais cauteloso na hora de votar e 2022 teremos a maior renovação política do país, muitos senadores, deputados federais e estaduais tomarão cartão vermelho dos eleitores.