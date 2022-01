Cirurgias eletivas serão possíveis devido as emendas impositivas dos vereadores de Manhuaçu

585 cirurgias eletivas serão feitas no Hospital César Leite em pacientes exclusivos do SUS de Manhuaçu graças as emendas impositivas da legislatura passada dos vereadores no valor de R$1.312.589,16. A prefeita Imaculada assinou convênio com o HCL, nesta terça-feira, 18/01.

O Presidente da Câmara, Cleber Benfica, lembrou que houve um empenho dos vereadores para que o recurso de R$ 1,3 milhão, oriundo de emendas parlamentares, chegasse aos manhuaçuenses. “É com muita alegria que anunciamos essa conquista para quem realmente precisa. Fica o meu agradecimento aos pares da casa de hoje e da última legislatura, que se uniram para esta causa tão nobre”.

Para a Prefeita Imaculada, o momento deve ser comemorado. “Por causa da pandemia, tivemos que paralisar as cirurgias eletivas no município. Agora, com a assinatura do convênio e o repasse no recurso, vamos acelerar o processo e atender as pessoas que mais precisam destes serviços”, disse Imaculada.

A secretária de Saúde, Ana Ligia Assis, contou que houve reuniões com a prefeita e os vereadores para que um recurso maior fosse destinado às cirurgias eletivas. “De imediato, fomos atendidas. Registro o meu agradecimento especial à prefeita Imaculada e à Câmara que se sensibilizaram com o nosso pedido”, explicou.

O provedor do HCL, Sebastião Onofre, lembrou que nestes últimos dois anos, com a paralisação das cirurgias, uma fila de pessoas aguardava ansiosamente pela retomada. “Especialidades como ortopedia, urologia e tantas outras serão feitas graças ao empenho da prefeita Imaculada e dos vereadores desta legislatura e da legislatura passada. As cirurgias irão atender exclusivamente o paciente SUS de Manhuaçu”.

