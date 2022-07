Como divulgar seu consultório de pediatria

Atualmente com ajuda das redes sociais e um bom marketing a publicidade de uma marca ou profissional vai bem longe. É bem difícil ver qualquer tipo de negócio prosperar sem qualquer tipo de divulgação, é como diz aquele ditado “é preciso ser visto para ser lembrado”.

E isso pode ser mais que confirmado no mundo da internet e é por esses e outros motivos que hoje aqui neste artigo vamos trazer algumas maneiras de você pediatra fazer a divulgação da sua clínica.

Já foi o tempo em que os médicos só precisam abrir seus consultórios em bom ponto para que os responsáveis pelos pacientes fossem até o local e depois indicassem para algum familiar ou amigo. Abrir um consultório e ficar esperando pelos pacientes é algo que já não funciona mais em cidades grandes. Já em cidades pequenas, o boca a boca pode ajudar, mas também necessita de uma publicidade para conseguir atrair mais pacientes.

Mas, fique tranquilo pois atualmente com a modernidade ao nosso favor é possível fazer divulgações de diversas maneiras pela internet alcançando o maior número de pessoas. Caso você tenha uma clínica de pediatria e ainda esteja em épocas passadas, está na hora de modernizar e atrair muito mais pessoas até a sua clínica.

E para te ajudar com essa missão, preparamos aqui algumas sugestões de ideias para fazer o público da sua clínica crescer consideravelmente, principalmente se você é um recém-formado e precisa divulgar seu trabalho para dar confiança às pessoas sobre seu serviço.

Canal no YouTube

Essa pode ser uma excelente opção para você que deseja atrair mais pessoas para sua clínica. No canal você pode postar vídeos respondendo as principais dúvidas das mamães, isso porque hoje em dia muitas procuram sanar suas dúvidas sobre pequenas coisas em relação aos filhos na internet e só procuram um médico quando realmente acham necessário.

Dessa forma você vai estar ajudando-as a solucionar casos em casa mesmo, desde que não ofereça riscos à saúde da criança, está tudo bem.

Pode apostar que gravar vídeos para internet é uma das melhores maneiras de divulgação do seu trabalho, isso porque as pessoas sempre estão em busca de respostas práticas e rápidas e você sempre deve tratar de assuntos que sejam de grande importância para os papais e mamães.

Além disso, quando precisarem de um atendimento presencialmente vão lembrar dos seus vídeos e provavelmente vai ser um gatilho para marcarem uma consulta para seu pequeno. Você ainda pode promover teleconsultas, como no caso do Pediatra no ABC e funciona super bem em caso de urgência que a criança não pode ser levada ao consultório.

Redes sociais

As redes sociais são um dos melhores jeitos de estar mais próximo das pessoas, isso porque essas plataformas de rede sociais na internet são bem mais acessíveis e hoje em dia dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha alguma delas.

Assim, criar uma rede social da clínica de pediatria é um bom investimento, através delas, é possível mostrar seu trabalho online, compartilhar tratamentos e de que maneira você atende seus pacientes. E ainda é um bom lugar para mostrar o espaço em que trabalha.

Pode ter certeza que essa é uma das melhores maneiras de deixar sua clínica mais humanizada e ter o maior chances de engajamento fazendo publicações bem relevantes, com isso fica ainda melhor de mostrar seu profissionalismo.

Anúncios pagos

Essa é uma alternativa que precisa de um investimento direto dos seus recursos, o que as outras duas anteriores não precisavam, apesar de custar um pouco para seu bolso, são ótimas estratégias para garantir que as pessoas vejam ainda mais propagandas sobre sua clínica e como é seu trabalho e pode ter certeza de que são muito eficientes em fazer divulgação na web.

Basta investir um pouco de dinheiro em uma boa estratégia que é possível sim alcançar um bom número de pessoas que são mais suscetíveis a utilizar seus serviços.

Mas lembre-se que para esse método é preciso contar com a ajuda de um especialista em marketing de conteúdo, somente ele vai saber traçar as estratégias corretamente para ter um bom resultado.

Blog

Seguindo a mesma linha de raciocínio dos vídeos gravados para postar no YouTube, no blog você também vai fazer postagens de conteúdos úteis específico para seu público alvo, ou seja, o blog vai servir para postar inúmeros artigos para solucionar algumas dúvidas de pais em casa.

Você pode fazer isso da seguinte forma, se a sua especialização for neuropediatria, você pode começar a postar conteúdos com esse tema e ao final de cada assunto abordado direcione o leitor para saber mais sobre suas consultas ou exames.

O que mais tem na internet são pessoas procurando entender mais sobre certos tipos de doenças, então essa pode ser uma porta aberta para falar sobre e ainda divulgar seu nome.