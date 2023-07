Como fazer a lavagem nasal corretamente?

Neste episódio, a Otorrinolaringologista Tatiana Abdo dará mais detalhes sobre lavagem nasal

Você sabe quais os benefícios de lavar o nariz? Sabe como realizar corretamente a lavagem nasal?

A lavagem nasal oferece muitos benefícios para as pessoas, principalmente para aqueles que sofrem de rinite, sinusite e resfriados. Ela ajuda a remover catarro, sujeira, poeira, vírus e bactérias, além de promover a hidratação da mucosa nasal.

O ar passa pelo nariz para chegar no nosso pulmão, ele filtra o ar que entra filtrando as partículas impedindo que cheguem até o pulmão. Além disso, o nariz aquece e umidifica o ar para que ele chegue ao pulmão de forma mais confortável.

Lavar o nariz todos os dias ajuda a prevenir infecções respiratórias. Quem lava frequentemente o nariz, possui menos chances de ficar gripado. Isso acontece porque a lavagem retira os germes, como bactérias e vírus, evitando que eles causem infecções. Também limpam as substâncias que causam alergias como o mofo, ácaro, pólen, poeira e pelos de animais, diminuindo risco de rinite e sinusite.

Todos podem fazer a lavagem nasal preventiva, pode ser feita em todas as idades, de recém nascidos até idosos de forma segura.

Para algumas pessoas a lavagem é duas vezes mais importante. Para quem tem rinite, ajuda tanto nas crises quanto na prevenção, diminuindo até o uso de remédios necessários para controlar. Segundo, quem tem muito resfriado e sinusite, a parte interna do nariz fica inchada e com secreção, assim a lavagem ajuda na remoção das secreções, reduzindo os sintomas e a necessidade de medicamentos.

Como fazer a lavagem?

Existem diferentes métodos para realizar a lavagem nasal, como seringas, sprays de solução salina, garrafinhas específicas para lavagem e conta-gotas, especialmente para bebês. O soro fisiológico e os sachês prontos vendidos em farmácias são as soluções mais utilizadas. No entanto, o soro caseiro preparado em casa também pode ser utilizado. Todas essas opções são melhores que a água de torneira, pois são isotônicos, a mesma possui a mesma tonicidade dos líquidos do corpo, diminuindo a chance de causar ardência no nariz. Além disso, a água da torneira pode conter microrganismos que deixam a água contaminada.

Caso não queira comprar as soluções prontas, é possível preparar a solução em casa. Para fazer o soro caseiro é necessário utilizar 250ml de água filtrada ou fervida, uma colher de café rasa de sal e meia colher de café rasa de bicarbonato, misture tudo e mexa bem.

Crianças maiores e adultos que forem utilizar garrafinhas ou seringas maiores para fazer a lavagem, devem fazer isso na pia do banheiro, com a cabeça levemente inclinada e olhando para o fundo da pia com a boca aberta. Utilize metade do volume para cada lado.

Em bebês, deve-se usar preferencialmente um conta gotas com 1ml em cada narina, no máximo seis vezes ao dia. Em crianças de até três anos devem realizar a lavagem com seringas entre 3 e 10 ml, pressionando o aplicador de 5 a 7 segundos.

É importante ressaltar que a lavagem nasal deve ser evitada por pessoas com infecção de ouvido, obstrução no ouvido ou sensação de pressão.

Fonte: Brasil 61