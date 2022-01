Saúde Os casos de pessoas com sintomas gripais em Manhuaçu e região continuam aumentando, e com isso, o número de pacientes para atendimento no pronto-socorro do Hospital Municipal de Manhuaçu e na UAR também aumentam, gerando demora no atendimento.

Desse modo, pedimos à população que procure o hospital somente quando for realmente necessário.

Confira alguns exemplos de quando procurar o hospital:

Febre por mais de 72h (temperatura acima de 37,8°);

Prostração e muita fraqueza fora do momento da febre;

Impossibilidade de se alimentar e beber água;

Falta de ar ou respirando rápido demais;

Bebês com menos de 3 meses;

Portadores de doenças pulmonares graves ou pacientes com câncer.

Outros sinais menos comuns, mas muito importantes, são dificuldade de dobrar o pescoço, vômitos que não cessam, muitos episódios de diarreia, desmaio.

➡ Por que esperar?

Para que você não tome o lugar de quem está em estado grave;

Para não “abarrotar” o sistema de saúde;

Para que você não pegue uma doença transmissível pior depois de ficar dividindo a sala de espera com outras pessoas doentes. Isso pode piorar o seu quadro clínico e você fica suscetível a transmitir aos seus familiares.

✅ Se estiver com sintomas leves, procure atendimento no posto de saúde mais próximo de sua casa.

#sindromegripal #gripe #Covid19 #Manhuaçu #prefeiturademanhuaçu #trabalharparabemservir