O Dia Mundial do Câncer (4 de fevereiro) é uma campanha criada pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) para inspirar mudanças e mobilizar ações por muito tempo. Por isso, a UICC utiliza como estratégia produzir campanhas com duração de três anos.

A nova campanha abordará as barreiras que impedem as pessoas em todo o mundo de terem acesso aos cuidados fundamentais para o controle do câncer e terá como tema a equidade no controle do câncer. O objetivo da campanha é mostrar a importância de termos um mundo com acesso a serviços de câncer melhores e mais justos para todos.

O primeiro ano da campanha apresentará e explicará como as inequidades durante toda a linha do cuidado oncológico afetam o controle do câncer em todo o mundo:

a falta de equidade no controle do câncer afeta a todos;

pessoas que buscam atendimento oncológico encontram barreiras a cada passo;

renda, educação, local de moradia e discriminação (por etnia, gênero, orientação sexual, idade, deficiência e estilo de vida) são apenas alguns dos fatores que podem afetar negativamente o atendimento a pacientes do câncer.

Contudo, tais barreiras não são definitivas e podem ser alteradas. Por isso, 2022 será o ano em que a campanha questionará o status quo para ajudar a reduzir o estigma. Assim, podemos construir uma visão mais justa do futuro – um futuro no qual as pessoas sejam mais saudáveis e tenham melhor acesso a serviços de saúde e de controle do câncer, não importando onde nasçam, cresçam, envelheçam, trabalhem ou vivam.

Você também pode contribuir compartilhando e divulgando os materiais da campanha: