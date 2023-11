Entrevista com os terapeutas presidente da ATENAB Juliana e o vice Humberto

Por Devair G. Oliveira

Hoje, 31de outubro de 2023 recebemos aqui na ACIAMAR a visita da presidente e do vice-presidente da ATENAB (Associação dos Terapeutas Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura do Brasil), com sede em Governador Valadares/MG. A ATENAB, em 2009 nos dias 10, 11 e 12 participamos do XI Seminário Nacional dos Terapeutas Naturalistas e Simpatizantes do Brasil, na presidência do Sr José Rodrigues de Oliveira, conhecido por Zé Raizeiro fundador da associação e um dos primeiros a lutar pela liberação da profissão de terapeutas no Brasil.

No XI Seminário da ATENAB participaram do evento terapeutas de 9 estados do Brasil, foram três dias de muito trabalho, palestras, reflexões e muita comida saudável. É com satisfação que abordo este registro que prova a importância da ATENAB e do conhecimento que transmite aos associados. Podemos, podemos dizer que entrevistamos os maiores e melhores terapeutas do país e hoje 14 anos depois temos o prazer de entrevistar os atuais presidente e vice-presidente da ATENAB, Juliana e Humberto, isso prova o trabalho relevante que vem prestando ao longo dos anos da Associação dos Naturalistas: caso queira este é o link do Seminário XI de 2009. https://www.jm1.com.br/geral/eventos/atenab-realizou-o-xl-seminario-dos-terapeutas.html

Assistam o vídeo da entrevista dos terapeutas Juliana e Humberto: