Gestão de armazenamento de dados em laboratórios: entenda como deve ser feito

Pode-se dizer que a gestão de armazenamento de dados em laboratórios é uma ferramenta extremamente importante e necessária nestes estabelecimentos e sendo assim, decidimos vir falar um pouco mais sobre ela.

Logo abaixo você conseguirá aprender sobre o que é a gestão de dados, a sua verdadeira importância, além de alguns benefícios que ela pode entregar a sua empresa.

Com isso, é extremamente importante que você preste muita atenção em todos os dados e informações que serão citados logo abaixo, para não ficar por fora desta importante ferramenta, que é a gestão de armazenamento de dados em laboratórios.

O que é a gestão de dados

Para começar com o pé direito no assunto, é necessário que você aprenda de maneira detalhada e aprofundada o que é a gestão de dados.

Bom, pode-se resumir a gestão de dados em estratégias e metodologias de alguns dados e informações, que são obtidos com os procedimentos operacionais da empresa, desde o cadastro do cliente, até a sua análise da clínica.

Também podemos dizer que as atividades clínicas ou laboratoriais são bem estruturadas, visando seguir uma ordem cronológica de tarefas, que assim, conseguem gerar diversos dados sobre o trabalho, competência e produtividade da equipe, além do perfil dos clientes e sobre a sua demanda dentro do mercado.

Para finalizar, também é importante dizer que uma gestão de dados não será para sempre efetiva, sendo necessário fazer atualizações e adaptações quando necessário, para assim, garantir que esta gestão conseguirá ser usada para promover melhorias para a administração da empresa e para seus clientes.

Com isso, agora você está preparado para entender um pouco mais sobre a importância da gestão de armazenamento de dados em laboratórios.

Importância da gestão de armazenamento de dados

Diversas pesquisas indicam que mais de 70% dos erros presentes nos laboratórios acontecem na fase pré-analítica, onde costumam acontecer diversos equívocos na parte de coleta, transporte e preparação do material biológico para a análise.

Também podemos dizer que alguns equívocos acabam acontecendo depois desta fase que são mais comuns do que aparentam, ou seja, nas fases analítica e pós-analítica, que acabam se resumindo à: amostras desaparecidas, contaminadas, hemolisadas, coaguladas, insuficientes para a análise ou até mesmo identificadas incorretamente.

Estes erros e equívocos acabam impactando diretamente na segurança do cliente, na rotina da empresa, além dos custos, sendo algo bem preocupante para os laboratórios.

Com isso, a gestão de armazenamento de dados em laboratórios foi criada para tentar evitar ao máximo estes equívocos, como você já sabe e portanto, podemos citar diversas importâncias na utilização desta ferramenta.

Atendimento às normas

Para finalizar completamente o tópico de importância da gestão de armazenamento de dados para os laboratórios, também podemos citar que tal gestão consegue deixar a empresa totalmente por dentro das normas de Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 302 .

Pode-se dizer que estas normas trouxeram a padronização dos critérios sanitários dentro dos laboratórios e postos de coleta do país, tendo como principal objetivo, trazer uma maior precisão das empresas atuantes na área da saúde, aumentando assim, a segurança ao cliente, administração e estruturação da empresa, além da qualidade do serviço.

Quais os benefícios de fazer um investimento na gestão de armazenamento de dados em laboratórios

Agora que você já sabe bem o que é a gestão de dados, além da sua importância para os laboratórios, chegou a hora que você verá todos os benefícios que tal gestão consegue trazer para os mesmos.

Adoção e controle de métricas

Começando pela adoção e controle de métricas, que consegue oferecer um controle total de consultas ou exames realizados durante um período de tempo, lhe entregando diversas informações precisas sobre a operação e o cliente.

Promovendo assim, diversas melhorias internas no seu laboratório, conseguindo influenciar desde o seu marketing até o investimento em T&D. Um grande exemplo de adoção e controle de métricas que conseguimos encontrar nos laboratórios da atualidade, é o site da Laborclin , que se tornou um exemplo para todo o mercado.

Orientação à tomada de decisão

Por conta da grande organização e controle de informações que a gestão de armazenamento de dados consegue entregar, também podemos acabar contando com um auxílio e melhoria em relação à tomada de decisão do laboratório.

Uma vez que temos acessos a informações completamente precisas, onde podemos analisá-las com calma e segurança, a tomada de decisão acaba se tornando uma tarefa bem mais simples.

Aumento da produtividade

Outra vantagem que é proveniente da grande organização é o aumento de produtividade, por conta da diminuição de retrabalhos, proporcionando a possibilidade de que os seus funcionários foquem somente em realizar os seus trabalhos e funções.

Melhoria na experiência do cliente

Para finalizar com chave de ouro, também podemos dizer que a gestão de dados também consegue trazer uma melhoria notável na experiência do seu cliente, já que ela consegue evitar erros, atrasos ou dores de cabeça para os clientes.

Com isso, pode-se dizer que você já sabe de tudo sobre a gestão de armazenamento de dados em laboratórios, estando completamente preparado para adotar tal prática na sua empresa.