Hospital César Leite recebe visita da prefeita de Manhuaçu

O provedor do Hospital César Leite, Sebastião Onofre Carvalho, recebeu nesta manhã (21), a visita da prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra Dornelas. Ela esteve na instituição para conhecer as instalações interinas do novo serviço prestado à população: Urgência e Emergência.

Conforme divulgado, o HCL a partir de hoje, presta à comunidade um serviço que visa salvar vidas de pessoas que se encontram em risco imediato de morte. “Recebemos com alegria a visita da prefeita. Ela demonstra seu interesse em ver de perto a instalações e obras que realizamos para atendimento ao nosso público, que hoje está em 400.000 pessoas. É um trabalho em parceria com o poder municipal, já que caberá a ele cuidar dos casos “comuns”, como resfriados, mal-estar, pequenos acidentes e consultas ambulatoriais. Estas ações serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Integrado – UAI.

De acordo com a prefeita Imaculada, “o Hospital César Leite é a maior referência em saúde da região e cabe a ele sim, assumir este serviço vital para população”. Ela completou: “… a população manhuaçuense e de outras cidades reconhecem a importância do HCL. Já sabem da qualidade dos serviços prestados e têm confiança nesta instituição. Me sinto ainda mais tranquila, ao conhecer, “in loco”, que tudo está pronto receber o nosso povo. Não queremos este serviço cheio, claro que não, mas sabemos que se precisarem, o HCL está pronto para salvar vidas, pronto para curar, isso é reconfortante, isso é um grande alívio para todos nós”.

Além do provedor Sebastião Carvalho e a prefeita Imaculada, acompanharam a visita a superintendente do HCL Lucineia Araújo, o gerente da Urgência e Emergência Ronaldo José de Carvalho, o diretor tesoureiro, Milton Martins de Oliveira, o secretário municipal de planejamento, Carlos Augusto e o diretor clínico responsável pelo serviço, Eros Valadão Abi-Ackel.

Saiba mais

A partir de agora, com o encerramento das atividades do Hospital Municipal, o Hospital César Leite abre mais uma “porta de entrada”: o serviço especializado em Urgência e Emergência.

Entenda:

Emergência é tudo aquilo que implica em risco imediato de morte e deve ser tratado rapidamente: infarto, derrame, traumatismo craniano, crise convulsiva, choque elétrico, queimadura grave, arritmia cardíaca, etc.

Já urgência é tudo aquilo que necessita de atendimento médico e pode evoluir para grave: fratura, dor profunda, hemorragia, transtorno psiquiátrico, dor de cabeça intensa, etc.

A Urgência e Emergência do HCL não será para consultas eventuais, paciente com dor de cabeça leve, resfriado, suspeita de covid, etc.

Os residentes em Manhuaçu que necessitarem de consultas ambulatoriais e casos de menor gravidade, serão atendidos na Unidade de Atendimento Intermediário – UAI e Unidades Básicas de Saúde – UBS. Residentes em outros municípios deverão procurar suas respectivas unidades de saúde.