No dia 04 de abril de 2023, o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITTEC) depositou uma patente intitulada “Metodologia para diagnóstico de tumores cerebrais em imagens de ressonância magnética”. A tecnologia pode representar um avanço significativo no campo da medicina, pois permitirá o diagnóstico mais preciso e rápido de tumores cerebrais a partir de imagens de ressonância magnética.

A metodologia se difere das já existentes por resolver o problema de classificação em imagens médicas de maneira satisfatória, sendo resistente a ruídos e conseguindo bons resultados mesmo em situações adversas, como artefatos causados pelo movimento do paciente.

A tecnologia foi desenvolvida no campus Rio Pomba, e tem como inventores a professora Alessandra Martins Coelho, o estudante Davidson Lucas de Souza, e o egresso Matheus de Freitas Oliveira Baffa.

“A patente representa um importante marco na sua missão de promover a inovação tecnológica. A tecnologia possui potencial de transferência para empresas interessadas em utilizá-la na produção de equipamentos médicos ou oferecer serviços de diagnóstico”, comemora Flávia Ruback, diretora do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia do IF Sudeste MG.