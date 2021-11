Minas atinge 88% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose

Em todo o estado, já foram aplicadas quase 28,5 milhões de imunizantes contra a covid-19

Minas Gerais atingiu 88% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose. Já 64,14% das pessoas nesta faixa etária completaram o esquema vacinal – duas doses ou dose única. Em todo o estado, foram aplicadas até o momento quase 28,5 milhões de imunizantes contra a covid-19.

O secretário de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, comentou os índices de imunização e enalteceu a adesão dos mineiros e mineiras à campanha.

“Atingimos esse percentual de vacinação contra a covid no estado graças à população que não hesitou em procurar os postos para se proteger. Mas a pandemia ainda não acabou e é preciso continuar a luta. Então, quem não tomou a vacina procure um centro de saúde e vá se imunizar. Só assim a gente conseguirá diminuir, ainda mais, a circulação do vírus, as mortes e internações’’, enfatizou, durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho e acompanhamento da pandemia.

Números

A pandemia em Minas Gerais segue em desaceleração. A incidência nos últimos 14 dias caiu 36%. No recorte por macrorregião, na Oeste a queda foi ainda maior, chegando a 74%. Já na Nordeste o percentual de incidência do coronavírus diminuiu 68%. As internações, no geral, tiveram redução 15,6%. A ocupação de leitos UTI SUS Covid está em 20% e enfermaria na casa dos 5%.

“A covid-19 não é o que mais causa internação por SRAG, síndrome respiratória aguda grave. Uma ótima notícia que reflete o momento de melhoria da doença em Minas”, destacou o secretário de saúde.

Minas Consciente

Ainda durante o encontro do Comitê Covid foi aprovada a continuidade da onda verde em todo o estado. O grau de risco, medição que leva em conta vários indicadores, está baixo em todas as 14 macrorregiões. Por isso será possível a manutenção na fase mais flexível do Minas Consciente, plano criado para a retomada das atividades em todo território mineiro de forma gradual e segura.

