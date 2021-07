Novas doses contra covid-19 vão ampliar vacinação por idade em Minas Gerais

Estado recebe, nesta semana, mais de 840 mil imunizantes como parte da 31ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde

Até o final desta terça-feira (20/7), Minas Gerais terá recebido 841.960 doses de imunizantes contra covid-19 referentes ao 31º lote de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais conta, nesta remessa, com vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

As doses estão sendo enviadas, de forma fracionada, desde a noite de segunda-feira (19/7), quando 171.400 doses da CoronaVac desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Nesta terça-feira, 102.800 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer também desembarcam em Confins e, por caminhão, 447.250 doses da AstraZeneca chegam no final da tarde à Central Estadual de Rede de Frio, na capital.

Todas as doses serão encaminhadas para a Rede de Frio para que possam ser conferidas as condições de armazenamento e de

temperatura. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informa que a logística de distribuição dos imunizantes para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) será divulgada em breve.

Público-alvo

As 841.960 doses de vacina contra a covid-19 serão destinadas à imunização de 70% por faixa etária e 30% para os grupos prioritários que serão imunizados com a segunda dose.

Acompanhe o quantitativo de cada remessa

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

26ª remessa

862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021

27ª remessa

346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021

28ª remessa

624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021

112.320 doses da Pfizer, em 1/7/2021

342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7/2021

29ª remessa

271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7/2021

30ª remessa

379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7/2021

31ª remessa

171.400 doses da CoronaVac, em 19/7/2021

550.050 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer, em 20/7/2021

Total: 16.626.404 doses

Agência Minas