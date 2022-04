Novas instalações da Casa de Apoio para pacientes dos municípios integrantes do CIS-Caparaó em Belo Horizonte

O secretário executivo do CIS-Caparaó, Felipe Rodrigues, visitou as futuras instalações da Maria Bunita Convivência, em Belo Horizonte.

Acompanhado da responsável Fernanda Prates, ele conheceu o novo local onde será a Casa de Apoio na capital mineira.

A nova estrutura é mais ampla, arejada e com melhor acessibilidade, a fim de oferecer um conforto ainda melhor aos usuários.

A empresa presta serviços de hospedagem, alimentação e transporte para pacientes e acompanhantes dos municípios consorciados do CIS-Caparaó em tratamento médico hospitalar na cidade de Belo Horizonte.