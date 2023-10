Outubro é mês de mobilização para a prevenção do câncer de mama. A campanha Outubro Rosa tem o objetivo de chamar atenção para a importância do diagnóstico precoce dessa doença. A Rádio Senado preparou uma campanha de utilidade pública com esclarecimentos do médico mastologista Gil Facina. São, ao todo, seis spots, com 45 segundos cada, que podem ser veiculados gratuitamente pelas emissoras cadastradas na Radioagência Senado. Compartilhe essa importante campanha com os seus ouvintes.

Outubro Rosa – quanto antes, melhor

