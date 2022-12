Porto Alegre tem a maior taxa de mortes por HIV entre as capitais do país

Indetectável=intransmissível

Por muitos anos, ter o diagnóstico positivo do vírus causador da aids era considerado uma sentença de morte. Com o avanço dos tratamentos, um paciente soropositivo pode ter uma vida saudável hoje. Apesar de não haver cura, o tratamento é tão eficaz que, em muitos desses casos, a pessoa sequer tem a presença do vírus detectada no sangue.

Em Porto Alegre, Serviço de Atenção Terapêutica (SAT) atende cerca de 2 mil pacientes com HIV que recebem as medicações e frequentam regularmente os exames de rotina. Cerca de 80% dos atendidos são oriundos da Capital enquanto os demais vêm do Interior do RS. Como comprovação de boa resposta ao tratamento, cerca de 90% dos atendidos no local apresentam, atualmente, a carga viral indetectável no sangue.

Desse modo, uma pessoa que esteja há mais de seis meses indetectável e com tratamento mantido em dia não transmite mais o vírus, mesmo que tenha relação sexual desprotegida com um(a) parceiro(a) fixo(a), por exemplo. Nesse momento, o tratamento deixa a pessoa com a carga viral “I=I”, ou seja, indetectável e intransmissível. É importante dizer, entretanto, que, por mais que o vírus fique adormecido com o uso dos remédios, não significa que o paciente estará curado. O HIV pode voltar a se replicar no corpo da pessoa caso o tratamento seja interrompido.

De acordo com o Ministério da Saúde, todo portador do vírus da aids tem direito à assistência e ao tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem qualquer tipo de restrição. No SAT, o kit com as medicações é retirado pelos cadastrados entre dois a três meses. A partir disso, é necessário tomar os medicamentos e fazer uma revisão clínica uma ou duas vezes ao ano.

O HIV utiliza as células de defesa do infectado para se multiplicar. Por isso, a principal função do kit é inibir essa reprodução, diminuindo a vida útil do vírus. Assim, a carga viral vai sendo reduzida até chegar em um estágio no qual os testes não detectam a presença ativa do vírus no organismo.