Quais são as universidades públicas e gratuitas na Argentina para estudantes de medicina internacionais?

A Argentina é um país extraordinário para estudantes internacionais. Não só por suas infinitas possibilidades de desenvolvimento acadêmico, mas também por seus baixos custos econômicos. As universidades públicas oferecem muitos benefícios para alunos que não podem pagar mensalidades, para que possam estudar no país gratuitamente. Inclusive, milhares de brasileiros de diferentes regiões partem para o vizinho latino em busca de um sonho: o diploma de Medicina.

O curso de medicina na Argentina é uma excelente oportunidade para estudantes brasileiros que não têm recursos financeiros para custear a formação médica no Brasil – um curso caro e inacessível para a maioria. O país oferece cursos de alta qualidade, mais baratos e até gratuitos em algumas das melhores universidades do mundo.

Quais os custos universitários extras que os estudantes têm na Argentina?

Embora as universidades públicas argentinas não tenham custos tarifários, há que se levar em conta algum custo individual que o estudante de medicina terá, como, por exemplo, material de estudo, fotocópias, cadernos, livros, entre outros. Além disso, é preciso levar em consideração os custos de acomodação, transporte e alimentação. Sabe-se que a Argentina é um país economicamente flutuante, devido à inflação. Mas dependendo da área escolhida para residir, o estudante poderá cobrir esses custos com mais facilidade.

Quanto tempo podem durar os estudos de medicina na Argentina?

A duração de um curso de medicina na Argentina vai depender da universidade escolhida. E também, o tempo vai depender da forma que será realiza a licenciatura – muitas vezes o tempo de estudo é um pouco prolongado se o aluno recorre ou adia a candidatura às provas finais ou tese.

Se você frequenta uma instituição pública, deve levar em consideração o ano do CBC (Ciclo Básico Comum) para dar o próximo passo: sua carreira universitária. Então, caso você decida pelo curso de medicina na UBA (Universidade de Buenos Aires), por exemplo, o processo levará um ano de CBC e seis anos de carreira profissional; já no curso de medicina da UNLP (Universidade Nacional de La Plata), que também é gratuita, você terá que realizar um curso preparatório, de cerca de um mês, e seis anos de carreira profissional.

Escolher uma universidade pública e gratuita na Argentina, além de permitir que você economize em mensalidades, garantirá uma carreira educacional de qualidade. Na Argentina, as universidades públicas são reconhecidas internacionalmente e estão entre as melhores da América Latina.

Então, se você tem interesse em estudar na Argentina, aqui estão as melhores universidades públicas e livres de mensalidade em Buenos Aires e em outras partes do país.

Universidade de Buenos Aires (UBA)

A UBA, localizada na capital argentina, é uma das melhores universidades públicas e gratuitas do país, considerada uma das mais prestigiadas do mundo – ocupa o 67º lugar no QS Ranking 2023, a nível global. Quanto ao curso de medicina, a universidade aparece como quarta colocada no QS 2022 – portanto, fazer medicina na UBA significa ser aluno do quarto melhor curso de toda América Latina e ainda cursar a faculdade de graça, já que os cursos da UBA são gratuitos para estudantes argentinos e estrangeiros.

Para o ingresso na UBA não há cota ou exame de admissão. No entanto, o primeiro ano de qualquer carreira nesta universidade pública argentina é o Ciclo Básico Comum, o qual o aluno deve ser aprovado antes de iniciar os estudos na faculdade correspondente. O CBC nada mais é do que um ano de curso obrigatório, formado por uma instância de dois semestres, e que tem como objetivo proporcionar uma formação básica abrangente de conhecimentos para que o aluno seja bem-sucedido no primeiro ano da carreira escolhida.

Embora a UBA seja uma das universidades mais procuradas pelos estudantes internacionais, também existem outras instituições públicas e gratuitas de excelente qualidade para você considerar na hora de escolher onde estudar. São elas:

Universidade Nacional de La Plata (UNLP)

Com sede na cidade de La Plata, província de Buenos Aires, a UNLP é a sexta melhor universidade da Argentina e a 26ª da América Latina, segundo o QS 2023, devido ao seu alto nível acadêmico. Também possui ingresso irrestrito, ou seja, não tem vestibular. Na UNLP, após o curso preparatório que ocorre entre fevereiro e março de cada ano, o aluno realiza um exame não eliminatório e, em abril, ingressa na carreira médica. Como requisito para o ingresso, é preciso ter mais de 80% de presença no curso preparatório.

Universidade Nacional de Rosário (UNR)

A UNR, localizada na província de Santa Fé, é uma das mais conceituadas universidades públicas da Argentina. A instituição foi a primeira universidade a implementar no país o PBL (Problem Based Learning) um método de ensino diferenciado para a graduação em Medicina. Este método, baseado em problemas, obriga o aluno a pensar nos desafios que enfrentará ao longo da carreira médica. O ingresso na UNR é anual e não tem limite de vagas – os alunos ingressantes são definidos pela data de inscrição, que acontece geralmente em outubro de cada ano. e sua carreira.

Se realizar um intercâmbio educacional na Argentina para estudar medicina faz parte dos seus planos e objetivos, abaixo estão mais algumas faculdades públicas do país:

– Universidade Nacional de La Matanza (UNLAM), localizada na Província de Buenos Aires;

– Universidade Nacional de Córdoba (UNC), uma das maiores e mais antigas instituições de ensino superior da Argentina, com sede na cidade de Córdoba, província homônima;

– Universidade Nacional de Cuyo (UNCUYO), considerada o maior centro de educação superior da província de Mendoza;

– Universidade Nacional de Mar del Plata (UNMDP), com sede na cidade de Mar del Plata, Província de Buenos Aires;

– Universidade Nacional do Litoral (UNL), localizada em Santa Fé;

– Universidade Nacional do Nordeste (UNNE). A faculdade de medicina da UNNE tem sede em Corrientes, província homônima.