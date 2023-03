Regional de Saúde de Manhuaçu realiza 23ª reunião do Colegiado Gestor Regional de Saúde Mental CS

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu, por intermédio da Coordenação de Atenção à Saúde (CAS) e Referência Técnica em Saúde Mental, realizou no dia 28 de março na cidade de Manhumirim, a 23ª reunião do Colegiado Gestor Regional de Saúde Mental.

Essa é a primeira reunião de Colegiado de Saúde Mental do ano de 2023 e contou com a participação de gestores, referências técnicas e profissionais que atuam na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) das microrregiões de saúde de Carangola e Manhuaçu e também contou com a participação de referências técnicas das Unidades Regionais de Ponte Nova, Ubá, Leopoldina e do nível central (Belo Horizonte) da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

“No período da manhã realizamos uma reunião de alinhamento com referências SES-MG e visita técnica aos leitos de saúde mental do Hospital Padre Júlio Maria. Já no período da tarde tivemos a plenária de debates e apresentação da RAPS das duas microrregiões”, explicou o superintendente regional de saúde de Manhuaçu, Juliano Estanislau Lacerda.

“Nosso objetivo, enquanto SES-MG e Unidade Regional de Saúde, é promover uma rede de assistência à saúde que seja integral, que atenda todos os níveis de complexidade e que tenha um atendimento humanizado”, finalizou o superintendente.

A referência em Saúde Mental da SRS Manhuaçu, Marcos Alexandre de Faria Moreira, frisou a importância do colegiado na consolidação da política estadual de saúde mental no território.

“A proposta é garantir a livre circulação das pessoas pelos diversos pontos de atenção a RAPS, pautada no acolhimento e cuidado de pessoas com transtornos com transtornos mentais e necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas e o colegiado é o responsável por esse alinhamento” explicou Marcos Alexandre.

“Tivemos oportunidade de discutir leitos e o funcionamento da rede, além de repassar orientações, falar da história da saúde mental e ouvir as experiências exitosas em saúde mental. Conhecer a realidade no território e ver de perto a aplicação da política estadual de saúde mental faz toda diferença”, destacou Adriana Aparecida Farias Neves Martins, referência técnica da Diretoria de Saúde Mental, Álcool e outras drogas da SES-MG.

Colegiado Gestor Regional de Saúde Mental e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

O Colegiado Gestor Regional de Saúde Mental é um espaço aberto à participação social nas ações desenvolvidas na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Podem participar servidores e representantes da sociedade civil. O encontro do Colegiado ocorre seis vezes ao ano e tem a finalidade de propor iniciativas e ações de gestão da RAPS para fortalecer a Política de Saúde Mental do Estado de Minas Gerais, com análise criteriosa da rede e os diversos atores envolvidos como municípios, unidades de saúde, sociedade civil e profissionais de saúde.

A RAPS é composta por diversos pontos de atenção, tais como: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os Centros de Convivência e Cultura (CCC); as Unidades de Acolhimento (UAa e UAi) e os leitos de atenção em hospital geral.

Comunicação Social SRS de Manhuaçu