Regional de Saúde de Manhuaçu visita municípios que serão sede de base do SAMU

Durante a visita, a equipe da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu e do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste), avaliaram os locais disponibilizados pelas prefeituras e também reforçaram orientações legais para viabilização do serviço dentro do prazo previsto.

“Foi constituído pela secretaria executiva do consórcio e pelo presidente Edson Teixeira Filho, uma equipe técnica composta pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Cisdeste e coordenação de apoio às bases. Criamos um cronograma de visitas de forma estratégica e com apoio da Regional de Saúde de Manhuaçu conhecemos as estruturas dos nove municípios. Durante as abordagens passamos orientações importantes e destaco que encontramos municípios com plano de implantação bem avançado e finalizamos essa semana de visitas com o entendimento de que todo território ganha com bases localizadas em pontos estratégicos e acredito que isso facilitará o processo de regulação de pacientes via 192”, explicou Júlio Cesar, coordenador do NEP do Cisdeste.

O superintendente regional de saúde de Manhuaçu, Juliano Estanislau, acompanhou a equipe do Cisdeste com objetivo de promover a aproximação entre os representantes do consórcio e os gestores municipais. “As cidades visitadas foram Abre Campo, Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Matipó, Manhumirim, Mutum, Lajinha, Ipanema e Santana do Manhuaçu. É importante frisar que os municípios consorciados que não sediam bases do SAMU terão a assistência em conformidade com as determinações do Ministério da Saúde. Cabe salientar que estamos implantando a Rede de Urgência e Emergência da macrorregião Leste do Sul e que o SAMU é um dos componentes desta rede, também estamos trabalhando as portas de entrada hospitalar e vocacionando as instituições para prestar atendimento oportuno e integral para todas as linhas de cuidado”, explicou Juliano.



Texto e Foto: Antonio Rodrigues / ASCOM SRS Manhuaçu