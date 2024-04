Superintendência Regional de Saúde abre vagas de estágio nas áreas de administração e contabilidade

A Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu (SRS), abre inscrições para Processo Seletivo de Estagiários, com vagas destinadas aos estudantes do curso de Administração e Contabilidade. O certame destina-se para contratação de 2 (dois) estagiários para início imediato, sendo uma vaga destinada à estudantes de administração e uma vaga para acadêmico de contabilidade e ainda vagas de cadastro reserva.

As inscrições poderão ser realizadas no setor de recursos humanos da SRS, a partir do dia 02 de abril e vai até o dia 10 de abril de 2024, das 8h às 17 horas, na Sede da Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu, localizada à Rua Roque Porcaro Júnior Nº 14, Centro de Manhumirim.

A documentação (currículo atualizado e o histórico escolar), deverá ser entregue em envelope lacrado, com identificação na parte externa (nome do candidato, telefone e e-mail). Podem se inscrever alunos que estejam matriculados em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, cursando entre o 3º e 6º período dos respectivos cursos.

A seleção consiste na análise de currículo e histórico escolar e entrevista que será agendada com os candidatos que tiverem os currículos selecionados. O estagiário vai atuar junto a coordenação de gestão, finanças e prestação de contas e assessoria de governança regional da SRS e receberá bolsa mensal no valor de R$ 1.207,75 mais o auxílio transporte. A jornada de atividade será de 06 horas diárias.

A relação dos candidatos selecionados para entrevista também será publicada em placar na recepção da Superintendência Regional de Saúde. Para mais informações, o candidato poderá entrar em contato com o setor de recursos humanos da superintendência regional de saúde de Manhuaçu pelo telefone: (33) 3341- 9800 em horário comercial.

ASCOM SRS Manhuaçu

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

(33) 3341 9803 | VoIP: 1803