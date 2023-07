Tomar sol faz bem para os ossos?

Tomar sol faz muito bem para os ossos. Você sabia?

O cálcio é essencial para manter os ossos fortes. Para absorver o cálcio da alimentação, é preciso ter níveis adequados de vitamina D e a principal fonte natural para isso é a exposição da pele ao sol, pois esse processo estimula a produção de vitamina D.

Qual quantidade de sol é necessária para ter bons níveis de vitamina D?

De maneira geral, uma boa quantidade pode ser adquirida expondo diariamente de 5 a 10 minutos os braços e as pernas ao sol sem protetor solar. No entanto, essa quantidade varia de acordo com alguns fatores, como:

Cor da pele;

Horário de exposição;

Localização geográfica;

Poluição;

Idade;

Área da pele exposta.

Quando a quantidade de vitamina D não é atingida, o especialista pode recomendar suplementação.

Fonte: Brasil 61