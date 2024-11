Você sabia que podemos consumir a casca da abóbora?

Em geral, a casca de abóbora é comestível, sendo uma fonte de vitamina A e fibras. No entanto, a sua categorização como “comestível” só indica que essa parte do alimento pode ser consumida sem nenhum perigo, e não se ela pode ser aproveitada como uma parte saborosa do alimento.

Você também pode cortar a casca em pedaços menores e adicioná-los a sopas, refogados ou fazer um bolo de casca de abóbora. Mas essa parte vai além da cozinha! Se você não quiser consumir as cascas, pode utilizá-las para compostagem.

A abóbora é um alimento saboroso e nutritivo, porém, o seu preparo pode ser um tanto trabalhoso, sendo uma consequência da espessura e rigidez da casca de abóbora. Além disso, muitas pessoas não sabem o que fazer com esses “restos” de comida, muito menos se eles são comestíveis.

Portanto, se você quer saber qual casca de abóbora pode ser realmente aproveitada em alguma refeição, isso depende do tipo de abóbora consumida.