Cineasta André Elias virá conhecer a região onde será cenário das gravações do filme Mané da Roça

Por Devair G. Oliveira

O Cineasta André Elias com destaque nacional no mundo cinematográfico virá este mês conhecer a região onde será rodado o filme Mané da Roça, segundo conta Thomas Castro o Longa Metragem tem como objetivo, valorizar a cultura da roça, e resgatar os valores éticos e morais. O filme de Produção Independente, será exibido nos melhores cinemas do Brasil, além de concorrer festivais nacionais, e internacionais de cinema.

Tudo isso se concretiza graças, a grande parceria consolidada, com o Engenheiro Cívil de Minas Gerais, Thomas Castro criador da marca Momento MX, e da Copa MX que está sendo considerada pelos pilotos, a maior copa off road do País.

André Elias é conhecido nacionalmente pelos projetos ousados, entre eles: “Filme Nacional O Grande Vencedor”, Filme Nacional “Colapso Na Floresta”, Filme Sonhos Incríveis, e produções recentes como: “Filme Perdidos No Paraíso”, Série Documentário “Sementes do Amor”, e projetos cinematográficos particulares, que vai produzir ainda esse ano.

Todos os projetos do Cineasta Paranaense estão inscritos para concorrer festivais nacionais e internacionais de cinema, além é claro, de estar em negociações com grandes distribuidoras, emissoras de Tv, e plataformas de streaming. Foto: Divulgação

BIOGRAFIA

Nascido no município de Joaquim Távora no interior do Paraná, André Elias vem de uma família simples e humilde, onde passaram por muitas dificuldades e humilhações. Ainda criança veio morar em Curitiba, com sua família, em busca de uma vida melhor. Ele descobriu seu talento na área da comunicação com 12 anos de idade, em uma escolinha de futebol, onde o professor pediu para os alunos fazerem uma redação, sobre a importância do futebol.

Enquanto outros alunos escreveram uma página, André Elias escreveu 15 páginas, obtendo primeiro lugar no concurso de redação. Houve uma época que o jovem, teve que vender sua caneleira para comprar um pacote de arroz, pois sua família estava passando dificuldades financeiras. Mas as dificuldades não pararam por aí… Além de ter passado fome por diversas vezes, ele já teve que vender suas roupas para comprar alimentos, e quando cortava a luz da casa da família, ele tinha que apelar tomar banho em um Posto de Combustível, e por diversas vezes foi expulso, pois o gerente alegava que era apenas para clientes, e para piorar a situação, André Elias entrou em depressão com 18 anos de idade, um período difícil, pois houve uma vez que o jovem tomou uma injeção errada, que paralisou o corpo inteiro, e tivesse dormido, poderia ter levado o jovem a morte. Mas o jovem passou por todas as dificuldades, e nunca deixou de acreditar em seu sonho, após sua recuperação da depressão foi em busca de seus objetivos, e conseguiu várias habilidades na área da comunicação. Ele foi Diagramador e Arte Finalista de Jornais, Revistas, área gráfica, comunicação visual, Radialista, Sonoplasta, Repórter, Apresentador até se tornar empresário, onde conquistou sua própria empresa de comunicação, Agência de Atores e Modelos, Produtora de Filmes e Comerciais, e projetos futurístico. Em resumo o que impulsionou André Elias para o mundo cinematográfico foi a área da comunicação, além é claro de seu dom para escrever, longos roteiros com grande facilidade.