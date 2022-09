Usar meia calça preta com vestido é uma combinação capaz de trazer um ar bem diferente ao seu look, desde algo mais fashion até algo mais dramático, além de ser uma ótima escolha para temperaturas mais baixas.

Por muito tempo, essa composição ficou um pouco esquecida, mas não há como negar o quanto a combinação é perfeita por uma série de fatores.

Além de ser um item atemporal e versátil, é uma excelente forma de fazer com que o seu visual fique com uma pegada mais sexy e misteriosa.

Em vista disso, é interessante saber as melhores formas de como usar meia calça preta com vestido, para deixar o look mais descolado, elegante e moderno. Confira!

1. Vestido com meia calça fina

Sempre que comprar uma meia calça, você precisa conferir na embalagem a quantidade de fios. As finas são aquelas que vão de 7 a 20.

Como elas são mais transparentes, a dica é apostar nesse tipo de meia calça para quando quiser conquistar um visual mais sensual, quase que uma provocação.

Inclusive, não é à toa que o peso dessas peças é bem semelhante aos da lingerie, já que é capaz de deixar o look muito mais sexy, ainda mais se usar com uma calcinha com enchimento.

No entanto, essa peça também compõe muito bem looks para festas, já que dá uma dose de delicadeza. Entretanto, também combina com tênis e roupas mais informais.

O único problema é o fato de serem mais frágeis, mas que você pode aproveitar para compor outros visuais mais urbanos.

2. Vestido com meia calça grossa

A partir do fio 40, a meia calça começa a ser mais eficaz para proteger do frio, se esse é o seu intuito. Afinal, tem uma trama um pouco mais fechada.

Ainda que você consiga encontrar meia calça até o fio 150, a 80 é ideal para usar com vestido, já que é elegante e protege do frio nos dias mais rígidos.

Ao usar com vestido, acaba que você não vai dar ainda mais volume para a peça, deixando a meia calça em maior evidência.

Nesse caso, o intuito da peça é a de delinear a perna. Por isso, aproveite e explore esse efeito que ela irá trazer.

Caso queira algo mais sofisticado, o ideal é pensar em outros itens mais formais, como peças em alfaiataria e sapato de bico fino, por exemplo.

3. Vestido com meia calça arrastão

Essa é uma outra forma de criar um look mais sexy, mas que também reflete um visual muito mais moderno.

Inclusive, há algumas temporadas, era muito comum vê-la por debaixo da calça jeans rasgada. Mas, com os vestidos, cria um aspecto mais sensual.

No entanto, saiba também que é possível usar a meia arrastão em eventos durante o dia, e não apenas pela noite.

Inclusive, durante o dia, a dica é usar uma meia calça arrastão com bastante detalhe em desenhos, já que vai estar em maior evidência à luz do dia.

4. Vestido com meia calça rendada

A opção com renda é perfeita para quem quer criar um visual mais impactante, já que a peça se entrelaça com a perna como se fosse uma tatuagem.

Inclusive, você pode optar por usar esse tipo de meia calça com um look todo preto, desde o vestido até o sapato.

Agora, se gosta de chamar a atenção e brincar com as composições, não há problema algum em usar rendas de outras cores e texturas, bem como sobrepor a uma meia lisa.

Apenas tenha cuidado para que todas as peças dialoguem entre si, ainda que a meia calça rendada converge com várias peças.