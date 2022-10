Para vender seus produtos no Instagram, é importante publicar regularmente, usar os stories, inserir um link na bio, utilizar um código promocional ou um anúncio pago.

Se você pensa que o Instagram é apenas para compartilhar fotos e stories? Não!

O Instagram se tornou uma plataforma excelente para vender produtos, para criar engajamento em torno de uma marca e construir uma comunidade fiel.

Portanto, se você quer aprender a como vender seus produtos no Instagram, continue a leitura e descubra dicas fáceis que preparamos para você começar o seu negócio!

Como vender meus produtos no Instagram?

Sabendo que 80% dos usuários do Instagram seguem pelo menos uma marca, onde 60% deles afirmam ter descoberto um produto ou serviço via Instagram, por que não aproveitar isso a seu favor?

Veja agora dicas de como vender seus produtos no Instagram:

1.Vender no Instagram com um link na bio

A bio da sua conta é muito eficaz para inserir uma chamada para ação que redireciona o usuário para o seu site ou outra página que você considerar útil.

Além disso, você pode mudar a qualquer momento para oferecer uma promoção com tempo limitado, ou ofertas especiais em uma época do ano.

No final do ano, é o momento ideal para anunciar as suas ofertas ou com condições especiais.

Como é o único link que o Instagram autoriza, preste atenção para que o link seja muito explícito, de forma que o usuário compreenda o que é assim que clicar.

Se você tem uma loja virtual de notebook gamer Samsung, por exemplo, você pode colocar o link direcionando para a sua loja.

Uma outra ideia é inserir um CTA, como “Clique no link para comprar”.

2.Usar os stories

Você provavelmente já viu influenciadores e marcas postar nos stories com um link “Veja mais” acompanhado do “Arraste para cima”.

Um story dura apenas 24 horas, portanto, pense em criar um vídeo extremamente interativo.

Vale lembrar que essa funcionalidade, ou seja, inserir um link nos stories só está disponível para contas verificadas ou aquelas com mais de 10.000 seguidores.

3.Instagram Ads

Existem mais de 2 milhões de anunciantes no Instagram e isso não é por acaso.

Além disso, os usuários do Instagram não têm medo de interagir com as marcas, mesmo quando são anúncios.

O Instagram oferece as mesmas possibilidades que a publicidade do Facebook e para criar um anúncio no Instagram, é necessário fazer por meio da Gestão de Publicidade do Facebook.

Uma dica ao criar seu anúncio é usar uma imagem do produto ou um vídeo de utilização do produto.

4.Vender com um código promocional

Segundo pesquisas, as promoções são uma das principais razões pelas quais nós seguimos uma marca nas redes sociais.

Por isso, pense em inserir um código promocional ou cupom de desconto, mesmo se reduzir a sua margem de lucro.

Tenha em mente que as pessoas acessam o Instagram para ver fotos. Por isso, não adianta falar de sua promoção nos comentários, ela deve aparecer na imagem.

Como uma pessoa pode saber que tem a opção de baixar vídeo do YouTube online se você não deixou claro isso em uma foto? Não tem como adivinhar!

Lembrando que o Instagram não autoriza nenhum link clicável na descrição das fotos, no entanto, existem ferramentas gratuitas que permitem criar uma imagem sobreposta, e assim, você pode escolher o formato que desejar.

5.Instagram Shopping

A última dica de como vender meus produtos no Instagram é através do Instagram Shopping.

Funciona como um marketplace e é interessante porque você pode vender diretamente a partir do Instagram, sem precisar que o usuário acesse seu site.

Você só precisa configurar seu catálogo de produtos no Facebook e conectá-lo à sua conta no Instagram.

Agora, para vender no Instagram Shopping, você deve suscitar o interesse dos seus seguidores em comprar seus produtos com fotos de alta qualidade.

Com todas essas super dicas de como vender meus produtos no Instagram, é tudo o que você precisava para atrair clientes potenciais e alavancar suas vendas!