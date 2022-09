Uma curiosidade muito frequente, seja entre clientes ou mesmo profissionais que querem entrar na área de corretagem de imóveis é: quanto um corretor de imóveis ganha de comissão?

Na verdade, esse valor pode variar de estado para estado, assim como de imobiliária para imobiliária, inclusive, algumas contratam sob o regime CLT, ou seja, um salário fixo mais comissão.

Embora algumas pessoas ainda considerem que o valor da comissão para corretores seja alto, vale lembrar que é um profissional crucial durante a negociação e fechamento de negócios.

Para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o valor da comissão de um corretor de imóveis, continue a leitura e descubra!

Quanto um corretor de imóveis ganha de comissão?

Antes de saber quanto um corretor de imóveis ganha de comissão, saiba que ele não recebe salário fixo, porém, algumas imobiliárias podem contratá-lo pelo regime CLT, isto é, com carteira assinada tendo um fixo, acrescido da comissão.

Mas, a regra geralmente aplicada no mercado é uma comissão de 6% sobre o valor do imóvel vendido. Por consequência, quanto mais negócios fechar, maiores serão seus ganhos.

Vamos supor que você esteja negociando um terreno no condomínio Aldeia do Vale (Goiânia) no valor de R$ 500.000. Nesse caso, a sua comissão seria de R$ 30.000,00.

No caso de locação de imóveis, a comissão é o valor do aluguel. Por exemplo, se ele alugar um imóvel de R$ 4.000,00, sua comissão será de R$ 4.000,00.

Agora, se ele ficar responsável por administrar esse imóvel, sua comissão será de 10% do valor do aluguel por mês.

Comissão de corretor autônomo x corretor de imobiliária

Uma outra questão em relação a quanto ganha um corretor de imóveis de comissão, é o profissional que trabalha por conta própria e aquele que presta serviços para uma imobiliária.

A comissão do corretor de imóveis autônomo é de 6% sobre o valor de venda do imóvel.

Já para o corretor que trabalha para uma imobiliária, até pelos custos da própria imobiliária, com propaganda imobiliária, o valor da comissão é bem menor.

Normalmente, é de 1,2% para o corretor que capta o imóvel e 1,2% para quem vende, porém, se o mesmo corretor captar e vender, sua comissão será de 2,4%.

Se você está pensando em trabalhar como corretor de imóveis, é importante ter em mente que, embora a comissão seja menor ao trabalhar em uma imobiliária, você não terá nenhum custo, como tratar de documentação, gastos com telefone, anúncios…

Por outro lado, a comissão do corretor autônomo é bem maior, mas você será responsável por toda a gestão administrativa, finanças, marketing…

Portanto, pese os prós e contras das duas opções e escolha aquela que mais se encaixa no seu perfil.

Vale a pena fazer parceria?

Conhecendo agora quanto um corretor de imóveis ganha de comissão, existe também a possibilidade de parceria, muito comum no mercado imobiliário.

Como o nome já indica, é uma parceria mesmo, onde dois ou mais corretores dividiriam a comissão.

Vamos supor que você tem um imóvel X e um colega tem o cliente ideal para esse imóvel. Se o negócio for fechado, cada um ganha 3% de comissão.

Mas, se tiver mais corretores envolvidos, a comissão é proporcional.

Apenas lembre-se de fazer esse tipo de parceria com pessoas em quem você confia totalmente, caso contrário, poderá ter muita dor de cabeça.

Para aumentar suas chances de negócios, amplie seu networking, isto é, sua rede de contatos. Participe de eventos na área, faça cursos, pois quanto mais pessoas você conhecer, maior a probabilidade de fazer uma venda.

Conclusão

Sabendo agora quanto um corretor de imóveis ganha de comissão, realmente é uma profissão bastante interessante, que permite rendimentos muito atrativos!