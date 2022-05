Como conseguir dormir com insônia? Dicas que funcionam

Ter insônia é um dos problemas mais desagradáveis, mas é um problema que atinge boa parte da população. Por isso, saber como conseguir dormir com insônia é essencial.

Assim sendo, para ajudar você a entender mais sobre como conseguir dormir com insônia, eu preparei o artigo de hoje sobre o assunto. Ficou interessado em saber mais? Então acompanhe comigo agora mesmo!

Como conseguir dormir com insônia?

‍Vá para a cama e levante-se ao mesmo tempo, mesmo nos fins de semana

Ir para a cama e se levantar ao mesmo tempo, tanto nos dias de semana quanto nos fins de semana, pode parecer difícil, mas é uma das dicas mais importantes para combater a insônia.

Isso nos permite regular o relógio biológico, aquele que define nosso ritmo de sono. Quanto melhor estiver configurado, mais fácil você vai dormir.

De fato, muitas vezes são as mudanças nos horários de acordar e dormir que causam o problema.

Concretamente:

Ajuste seu despertador também no sábado e domingo.

Defina um lembrete para dormir no seu telefone.

Vá para a cama tarde e levante-se cedo

Em outras palavras → Durma pouco, mas durma bem!

Este é o princípio da pressão do sono, que nos ajudará a adormecer mais facilmente e obter uma melhor qualidade de sono.

Como? Estar cansado para adormecer rapidamente e evitar despertares noturnos. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é realmente eficaz.

Ao adotar esse novo comportamento, você recupera a confiança em seu sono e sua capacidade de dormir. E como bônus, dormir 6 horas de uma só vez é mais restaurador do que passar 9 horas na sua cama sem conseguir dormir.

Monitore seu consumo de café e chá

Você sabia que tomar chá ou café pode fazer com que você perca o sono?

A meia-vida (vida de eliminação pelo corpo) da cafeína é das 6h às 11h, dependendo da idade e do perfil de cada um. Assim, o café consumido à tarde pode reduzir a quantidade habitual de sono em uma hora.

É bom saber: o chá contém menos cafeína do que o café, mas ainda o contém!

Não pode ficar sem o seu café da tarde? Limite-se a um máximo de duas xícaras de café ou três chás por dia e não beba depois das 16h.

Jante leve e longe da hora de dormir

Para dormir melhor, recomendo que você jante cedo e relativamente leve, porque a digestão pode ter um impacto no seu ataque de insônia.

Além disso, você também não deve ir para a cama com fome, porque isso pode acabar com os carboidratos no final da noite e, portanto, induzir um sono fragmentado, de menor qualidade.

Para combater a insônia, refeições vegetarianas compostas por legumes e produtos de grãos são, portanto, preferidas, evitando proteínas animais que aumentam o tempo de digestão.

‍Pratique esportes

Praticar uma atividade esportiva é importante para o seu bem-estar, para a saúde do seu corpo, mas também para superar a insônia.

Para entender esse conselho, você deve saber que:

A fase de sono profundo é mais importante quando o corpo está ativo durante o dia.

O esporte proporciona relaxamento físico e mental, especialmente graças à secreção de endorfina, que reduz a ansiedade e promove um bom sono.

‍A atividade física deve ser praticada no máximo 3 a 4 horas antes de dormir, para não produzir o efeito oposto e nos impedir de dormir.

Se puder, pratique o esporte o mais regularmente possível. Isso pode ajudar a regular seu relógio interno e, assim, facilitar seu ritmo de sono/vigília.

Durma melhor limitando o álcool à noite

Ao contrário da crença popular, o álcool não promove o sono e pode ser uma causa de insônia.

Essa crença vem do efeito no momento relaxante e desinibição do álcool. No entanto, o consumo crônico altera a qualidade e a quantidade de melatonina, que é um hormônio essencial para adormecer.

Você gosta de tomar uma bebida de vez em quando? Basta limitar seu consumo e tentar beber antes do jantar (aperitivo), em vez de depois (digestivo).

‍Em suma, cuidado com a mistura de dormir e o álcool, essas duas substâncias não combinam bem.

Gostou de saber mais sobre como conseguir dormir com insônia?