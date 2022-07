Agrava a cada dia a crise entre Executivo e Judiciário

Que Deus abençoe o nosso Brasil

Por Devair G. Oliveira

A corda já arrebentou e o absurdo continua e a imprensa não informa os brasileiros do que acontece, mas graças as redes sociais, o povo está sendo informado e você como está enxergando este impasse do Ministro Fachin, Bolsonaro e as Forças Armadas?

A situação é muitíssima grave, a meu ver as autoridades eleitorais não irão ceder, eles por certo enxergam a possibilidade de sol quadrado, e vão lutar até as últimas consequências, confiando no aparelhamento que foi introduzido no país ao longo de mais de 20 anos de domínio da esquerda.

Parece que há uma força invisível atuando em vários países que vem influenciando vários resultados eleitorais, não faltam pessoas que trabalham contra suas próprias nações em benefícios próprios, os pleitos eleitorais são bem parecidos, e tem deixado muitos povos preocupados, as eleições nos Estados Unidos a maior potência mundial foi fraudada, em alguns estados já foram concluídas as investigações e comprovado irregularidades, e com a má administração de Biden os americanos estão revoltados e trabalham para novembro ganhar as duas casas legislativas para equilibrarem as decisões políticas, também com suspeitas as eleições na França, Chile e Colômbia.

Com as evidencias marcantes de fraudes eleitorais em eleições anteriores, os brasileiros colocaram suas barbas de molho e ascendeu uma chama de alerta nos brasileiros que movimentam diariamente as redes sociais, mesmo com as restrições das plataformas digitais que são claramente partidárias da esquerda, mesmo assim os brasileiros são criativos e usam de todos os meios disponíveis para se comunicarem com a sociedade, já que as mídias tradicionais trabalham contra os conservadores, blogs, pequenos jornais e canais do Youtube, são as fontes dos brasileiros conservadores de tudo que acontecem no país, com toda esta força surgiram vários canais que vem crescendo bastante, entre os campeões de audiência do Brasil está a Jovem Pan, que são seguidos pelos conservadores em todas as suas programações, líder de audiência no país, são nas redes sociais que os apoiadores de Bolsonaro buscam as informações e é nele que os brasileiros depositam sua esperança para arrancar o Brasil das mãos da esquerda, os argentinos e venezuelanos que sofrem com o regime alertam os brasileiros e todos os dias, mais brasileiros estão acordando.

Meu entendimento é de que nós não teremos eleições este ano, para isso analisei as divergências das autoridades eleitorais que segundo os juristas mais importantes do Brasil diz que eles estão jogando fora das 4 linhas da constituição. Das duas audiências realizadas no Senado sobre transparência das eleições, a última no dia 14/07, compareceram o Ministro da Defesa, General Paulo Sérgio, Delegado Sandro Torres Diretor da Polícia Federal, representante da Transparência Internacional, senador Eduardo Girão, mas Fachin não apareceu e nem mandou representante, e o TSE diz que quer transparência. “Iremos auditar as urnas, com o sem aval do TSE. ” Disse General Paulo Sérgio Ministro da Defesa.

Não subestime a inteligência do Exército Brasileiro com parceria com os israelenses em defesa cibernética, e segunda-feira próxima o presidente Bolsonaro vai divulgar para 70 embaixadores de países que mantem relações com o Brasil. Tudo sobre as irregularidades com provas das eleições de 2014 e 2018. A situação é mais grave que você possa imaginar, julho está quente, e a tendência é esquentar mais ainda, a Polícia Federal está investigando o ministro Alexandre de Morais, as arestas surgem todos os dias, e você acha que as Forças Armadas irão permitir a continuidade das irregularidades do TSE? Deixe seu comentário abaixo.

Veja as seguintes matérias publicadas:

Dia 07/05/22 – “Será que atual situação política aguentará até outubro”

Dia 07/06/22 – “O ministro do STF que descondenou e soltou Lula, vai presidir as eleições”

Dia 05/07/22 – “ Julho é o limite, ou eles aceitam as sugestões das Forças Armadas ou não teremos eleições”.